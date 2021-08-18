البعثة الأممية تدعو إلى الامتناع عن «التحشيد» واحترام «خطوط التماس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 11:53 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن «أي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيدا»، ما قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في23 أكتوبر الماضي.

وحثت البعثة جميع الأطراف على احترام «خطوط التماس»، وفقاً لما كانت عليه عند توقيع الاتفاق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وطلبت من جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في24 ديسمبر المقبل.

كما كررت دعوتها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الأربعاء 18 أغسطس 2021)
ليبيا
مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - جيش أفغانستان
كاريكاتير
ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في ...
رياضة عالمية
«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من «طالبان» وقتلت بعض من تمسكوا ...
دولى
الرئيس التونسي في مواجهة تحديات قرارته الاستثنائية
عربى
اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024