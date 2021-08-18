البعثة الأممية تدعو إلى الامتناع عن «التحشيد» واحترام «خطوط التماس»

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن «أي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيدا»، ما قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في23 أكتوبر الماضي.

وحثت البعثة جميع الأطراف على احترام «خطوط التماس»، وفقاً لما كانت عليه عند توقيع الاتفاق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وطلبت من جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في24 ديسمبر المقبل.

كما كررت دعوتها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.