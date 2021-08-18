الدبيبة يدعو إلى الاقتداء في مرزق بالمصالحة بين تاورغاء ومصراتة

لقاء الدبيبة مع أعيان وحكماء مرزق، 18 أغسطس 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى اتباع الخطوات التي تحقق السلام في مدينة مرزق، ضاربًا مثالًا بتجربة تاورغاء ومصراتة في المصالحة الوطنية، وأكد أن بسط الأمن يقع على عاتق الحكومة، لكن يجب أن يكون بشكل متوازٍ مع خطوات المصالحة.

وأضاف أن إتمام هذا الملف الشائك سيكون مهمة أساسية للحكومة، وذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مع أعيان وحكماء التبو في مرزق، رفقة أعضاء المجلس البلدي والاجتماعي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمدينة، إلى جانب عضو مجلس النواب عن المدينة محمد لينو، وبحضور وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، حسب بيان المكتب الإعلامي للدبيبة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد رئيسا مجلس أعيان وحكماء التبو والمجلس الاجتماعي لمدينة مرزق استعدادهما ورغبتهما في مصالحة شاملة بين الأهالي والتبو القاطنين بالمدينة، مع مطالبتهم بتوفير الخدمات الضرورية للسكان.

ووجه الدبيبة بعقد اجتماع غدًا الخميس بين الحكماء والأعيان في المدينة واللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع بمرزق.