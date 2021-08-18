«الصحة العالمية»: 3933 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا وتونس الأكثر تضررا في أفريقيا

تطعيم أحد المواطنين بنقطة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية حي الأندلس، الاثنين 26 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

كشف مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة مغاربيًّا من حيث أعداد الإصابات والوفيات بوباء «كورونا»، فيما تصدرت جنوب أفريقيا وتونس قائمة البلدان الأكثر تضررًا من الوباء.

واعتمادًا على معلومات مجمعة من منظمة الصحة العالمية بتاريخ 15 أغسطس الجاري، فقد جاءت جنوب أفريقيا على رأس قائمة 57 بلدًا أفريقيًّا، من حيث عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بـ 77440 حالة وفاة مصرح بها، تليها تونس بـ21905 حالات وفاة، ثم مصر بـ16625 حالة وفاة مصرح بها. في وقت تبقى تونس في صدارة الدول المغاربية من حيث عدد الوفيات تليها المغرب بـ11119 وفاة، فالجزائر بـ4830 حالة وفاة، ثم ليبيا بـ3933 حالة وفاة، وموريتانيا بـ645 حالة وفاة.

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وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الثلاثاء، إعادة حركة الملاحة الجوية وفتح المنافذ البرية مع تونس بدءًا من غد الخميس، بعد إغلاقها لفترة بسبب الوضع الوبائي في تونس.

وفي وقت سابق وصلت إلى ليبيا دفعة جديدة من لقاح «إسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا»، حيث ستخصص كجرعة ثانية لمتلقي هذا النوع من اللقاح.

ويتعلق الأمر بـ40 ألف جرعة من اللقاح وصلت عن طريق مالطا، بينما 200 ألف جرعة وصلت عن طريق اليونان.