عميدا الكفرة وتازربو يؤكدان للمنفي استعدادهما للمشاركة في المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 06:43 مساء
لقاء المنفي مع وفد بلديتي الكفرة وتازربو، الأربعاء، 18 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عميدا بلديتي الكفرة و تازربو، خلال لقائهما مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، استعدادهما التام للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يهدُف إلى لم الشمل لتحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن عميدي بلديتي الكفرة وتازربو ووفد من الحكماء والأعيان استعرضوا أمام المنفي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الكهرباء ونقص المياه واللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد خلال اللقاء، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلديتين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، معربًا عن تقديره لدور أهل الجنوب في إنجاح برامج المصالحة الوطنية التي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقها، ودعمهم المتواصل لجهود المجلس لتحقيق أمن واستقرار ليبيا.

- المنفي يلتقي وفدا شبابيا من منطقتي كمبوت وقابس
- المنفي يؤكد 4 التزامات أمام وفد قبائل أولاد علي
- عميد بئر الأشهب يؤكد للمنفي استعداد البلدية للمساهمة في المصالحة الوطنية

ووصل المنفي إلى مدينة طبرق يوم السبت في زيارة تستمر عدة أيام، يناقش خلالها ملف المصالحة الوطني، ولقاء عدد من الأطراف المحلية في المنطقة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ومنذ وصوله، أجرى المنفي لقاءات مع عدد من عمداء البلديات والمسؤولين المحليين وشيوخ وحكماء القبائل والشباب في منطقة البطنان الذين ناقش معهم ملفات المصالحة والخدمات.

لقاء المنفي مع وفد بلديتي الكفرة وتازربو، الأربعاء، 18 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد بلديتي الكفرة وتازربو، الأربعاء، 18 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الأربعاء 18 أغسطس 2021)
ليبيا
مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - جيش أفغانستان
كاريكاتير
ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في ...
رياضة عالمية
«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من «طالبان» وقتلت بعض من تمسكوا ...
دولى
الرئيس التونسي في مواجهة تحديات قرارته الاستثنائية
عربى
اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024