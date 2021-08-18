عميدا الكفرة وتازربو يؤكدان للمنفي استعدادهما للمشاركة في المصالحة الوطنية

لقاء المنفي مع وفد بلديتي الكفرة وتازربو، الأربعاء، 18 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عميدا بلديتي الكفرة و تازربو، خلال لقائهما مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، استعدادهما التام للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يهدُف إلى لم الشمل لتحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن عميدي بلديتي الكفرة وتازربو ووفد من الحكماء والأعيان استعرضوا أمام المنفي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الكهرباء ونقص المياه واللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد خلال اللقاء، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلديتين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، معربًا عن تقديره لدور أهل الجنوب في إنجاح برامج المصالحة الوطنية التي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقها، ودعمهم المتواصل لجهود المجلس لتحقيق أمن واستقرار ليبيا.

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ووصل المنفي إلى مدينة طبرق يوم السبت في زيارة تستمر عدة أيام، يناقش خلالها ملف المصالحة الوطني، ولقاء عدد من الأطراف المحلية في المنطقة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ومنذ وصوله، أجرى المنفي لقاءات مع عدد من عمداء البلديات والمسؤولين المحليين وشيوخ وحكماء القبائل والشباب في منطقة البطنان الذين ناقش معهم ملفات المصالحة والخدمات.

لقاء المنفي مع وفد بلديتي الكفرة وتازربو، الأربعاء، 18 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع وفد بلديتي الكفرة وتازربو، الأربعاء، 18 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)