منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 05:40 مساء
إحدى طائرات الخطوط الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت مصلحة الطيران المدني شركات الطيران العاملة في ليبيا بوقف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل «إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة دخول لغرض العمل صادرة بناء على موافقة من وزارة العمل والتأهيل».

وشدَّد رئيس مصلحة الطيران المدني في رسالة وجهها إلى مديري العموم بشركات الطيران العاملة في ليبيا، أمس الثلاثاء، على ضرورة الالتزام والتقيد بالعمل وفقًا لما ورد بكتاب وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي رقم (260/38/102) المؤرخ في 12 أغسطس الجاري الذي أشار فيه إلى كتاب الوزير المتعلق بهذا الإجراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الأربعاء 18 أغسطس 2021)
ليبيا
مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - جيش أفغانستان
كاريكاتير
ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في ...
رياضة عالمية
«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من «طالبان» وقتلت بعض من تمسكوا ...
دولى
الرئيس التونسي في مواجهة تحديات قرارته الاستثنائية
عربى
اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024