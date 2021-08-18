الكبير يبحث مع عون دعم قطاع النفط

الكبير (يمين) خلال لقائه مع عون في مكتبه بطرابلس، 17 أغسطس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أمس الثلاثاء، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون.

واللقاء، الذي احتضنه مكتب الكبير بالعاصمة طرابلس، يأتي في إطار «دعم قطاع النفط وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية» وناقش قضايا متعلقة بالقطاع وتحريك عجلة الإقتصاد الوطني، وفق بيان صادر، الأربعاء، عن مصرف ليبيا المركزي.

- عون لـ«بلومبرغ»: غياب الميزانية يهدد إنتاج النفط

وأمس الثلاثاء، قال عون إن ليبيا ستكافح للحفاظ على مستويات إنتاجها النفطي، «ما لم يتغلب نواب البرلمان على نزاع طويل وتمرير أول ميزانية وطنية منذ حوالي سبع سنوات». وأوضح أن ليبيا تضخ حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يوميًا، وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام 2021.

لكن ذلك كما قال لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، يعتمد على موافقة مجلس النواب على خطة إنفاق لعام 2021 لا يزال البرلمانيون مختلفين بشأنها منذ أربعة أشهر أو أكثر.