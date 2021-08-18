2325 إصابة جديدة و12 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية ليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2325 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 12 حالة وفاة، و860 حالة شفاء، أمس الثلاثاء.

وقال المركز في بيانه رقم «485»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الثلاثاء، 8313 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 5988 عينة، وإيجابية 860 عينة بنسبة 28% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 289 ألفا و219 حالة بينها 75 ألفا و840 نشطة، و209 آلاف و411 شفاء، و3968 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للملقحين ضد الوباء 889 ألفا و957 شخصا.