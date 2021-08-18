حالة الطقس المتوقعة (الأربعاء 18 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 09:29 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجعا نسبىا في درجات الحرارة اليوم على أغلب الساحل الغربي، وتبقى مرتفعة نسبيا هذا اليوم على باقي المناطق.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة «تسجل اعتدالا بداية من غدٍ على غالب مناطق الشمال مع رطوبة عالية».

رأس أجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الدواخل.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على غالب المناطق الساحلية، وتسجل على باقي المناطق بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بداية من يوم غد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة على أقصى الساحل الشرقي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على غالب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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