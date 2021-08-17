مذكرة تفاهم: تركيا تتولى تجهيز وإدارة مستشفيات ومراكز عزل في ليبيا

وزير الصحة د.علي الزناتي ونظيره التركي د.فخر الدين قوجة خلال توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة الصحة التركية، 17 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

وقَّعت وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الصحة التركية مذكرة تفاهم في مجالات تجهيز وإدارة وتشغيل بعض المستشفيات ومراكز العزل في ليبيا.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقع المذكرة وزير الصحة الليبي د.علي الزناتي، ونظيره التركي د.فخر الدين قوجة بمقر وزارة الصحة التركية.

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ونصت المذكرة على «التعاون والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، خاصة فيما يخص تطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد».

وحسب وزارة الصحة: «يأتي هذا التعاون حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي».

وزير الصحة د.علي الزناتي ونظيره التركي د.فخر الدين قوجة على هامش توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة الصحة التركية، 17 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

وزير الصحة د.علي الزناتي ونظيره التركي د.فخر الدين قوجة خلال توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة الصحة التركية، 17 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

وزير الصحة د.علي الزناتي ونظيره التركي د.فخر الدين قوجة خلال توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة الصحة التركية، 17 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)