حكومة الوحدة الوطنية توجه بفتح المعابر البرية والجوية مع تونس اعتبارا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 09:18 مساء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إعادة فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية بين ليبيا وتونس اعتبارا من بعد غد الخميس، مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا».

جاء ذلك في خطابين من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزيري المواصلات والداخلية. وأشار الخطابان إلى توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقية بدولة تونس بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

وفي السابع من يوليو الماضي، قررت الحكومة غلق الحدود البرية والجوية مع تونس بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد الجار،وقال الناطق باسم الحكومة محمد حموده «الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
تفاصيل قرعة للأمم الأفريقية تغيب عنها ليبيا
رياضة محلية
الشامخ العبيدي يحترف في المغرب بعد رحلة «الأهلي بنغازي»
رياضة محلية
ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي
ليبيا
واشنطن تشترط نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء للاعتراف بحكومة أفغانية تقودها ...
دولى
بن علي يقود «كروتوني» إلى التأهل للدور الـ32 من كأس إيطاليا
رياضة محلية
الرئيس الأميركي: أقف بالكامل خلف قرار الانسحاب من أفغانستان
دولى
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
أوزبكستان تجبر 46 طائرة ومروحية أفغانية عبرت الحدود على «الهبوط»
دولى
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار لصقة تعالج الصلع