اللافي يشارك في افتتاح المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 06:33 مساء
اللافي إلى جانب الرئيس التركي خلال افتتاح معرض صناعة الدفاع في تركيا. (المجلس الرئاسي)

شارك عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، في حفل افتتاح فعاليات المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الدفاع «IDEF 2021»، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وشاركت في فعاليات المعرض، الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية المقام بمركز المعارض والمؤتمرات «توياب» 1236 شركة متخصصة من 53 دولة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وافتتح فعاليات المعرض، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي أكد في كلمته بالمناسبة أن «تركيا دولة يسعدها أن تتقاسم مع أصدقائها كل الإمكانات والقدرات التي طورتها في مجال الصناعات الدفاعية»، معربًا عن اعتقاده بأن توفير مناخ السلام والاستقرار والثقة في المنطقة والعالم، يعتمد على إقامة توازن عادل في الصناعات الدفاعية.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن اللافي شارك في الاجتماعات التي عُقدت على هامش المعرض، والتي ضمت كبار القادة والمسؤولين من عدد كبير من دول العالم.

ويحتل معرض صناعة الدفاع التركي، المرتبة الثالثة عالميًا، من حيث عدد الشركات المشاركة، وتُعرض خلاله المنتجات التي طورتها صناعة الدفاع التركية مؤخرًا.

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