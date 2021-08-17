تعليق جلسة «النواب» الخاصة بمناقشة مشروع قانون الانتخاب

عقيلة صالح متحدثا خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخاب، 17 أغسطس 2021. (صورة من بث مباشر)

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسة المجلس الخاصة بمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس لمدة عشر دقائق للتشاور.

وعُلقت الجلسة إثر خلافات بين النواب بشأن الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالنظام الانتخابي، حيث قدم نواب مقترحات عدة حول انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، ومنها ألا يكون رئيس الحكومة من نفس إقليم الرئيس الفائز بالانتخابات.

واقترح عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير، وضع بند في قانون انتخاب رئيس الدولة، ينص على «ألا يكون رئيس الحكومة المعين من نفس إقليم الرئيس»، وأوضح أن اقتراحه جاء حتى لا يستأثر إقليم واحد بالمناصب.

وأعقب طرحه الاقتراح حالة من الجدل داخل القاعة، واستحسن رئيس المجلس الاقتراح، مشيرا إلى أن هناك خيارين بشأن قانون انتخاب الرئيس، إما الاقتراح السابق، أو جعل التصويت للرئيس بنسبة ملزمة من كل إقليم.