2276 إصابة جديدة و23 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 12:26 مساء
النشرة الوبائية ليوم الثلاثاء، 17 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2276 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 23 حالة وفاة، و1387 حالة شفاء، أمس الإثنين.

وقال المركز في بيانه رقم «484»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 8807 عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 6531 عينة، وإيجابية 2276 عينة، بنسبة 25.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 286 ألفا و894 حالة، بينها 74 ألفا و387 نشطة، و208 آلاف و551 شفاء، و3956 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للملقحين ضد الوباء إلى 882 ألفا و844 شخصا.

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