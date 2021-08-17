دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 11:42 صباحا
محطة كهرباء الرويس، 17 أغسطس 2021، (شركة الكهرباء)


أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس، للمرة الأولى، على الشبكة الكهربائية العامة.

ونفذت شركة سيمنس الألمانية، بالتعاون مع الكوادر الفنية بالمحطة، أعمال العمرة الجسيمة في الوحدة التي تنتج 160 ميغاوات، حسب بيان شركة الكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأحد، أعلنت الشركة دخول الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة على الشبكة الكهربائية.

وفي الرابع من أغسطس، عادت إلى الخدمة وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والبخارية الأولى بالمحطة نفسها.
 

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