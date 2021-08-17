مؤسسة النفط: تسليم موقع لحفر بئر مياه في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 08:58 صباحا
اجتماع ممثلين عن مؤسسة النفط ومسؤولين بالمجلس البلدي يفرن، 16 أغسطس 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تسليم موقع لحفر بئر مياه لصالح بلدية يفرن، بدعم من شركة ريبسول الإسبانية، وإشراف شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وتأتي هذه الخطوة لحل مشكلة نقص المياه في إحدى المناطق المجاورة للعمليات النفطية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى بناء خزان تجميع مياه بسعة 300 متر مكعب بمنطقة حفر البئر الجديدة، مع توريد الأنابيب اللازمة لربطه بخزانات المدينة.

وتدعم مؤسسة النفط حاليا عدة مشاريع داخل يفرن، منها ربط آبار «عومر» وصيانة خزانات المياه القائمة، واستكمال بناء خزان علوي.

 

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