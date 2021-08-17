فروع الإمداد الطبي تستلم مخصصاتها من جرعتي لقاح «سينوفارم»

نقل شحنات اللقاح الصيني لتوزيعها على فروع الإمداد الطبي. (جهاز الإمداد الطبي)

أكدت الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي، مساء الإثنين، أن فروع الجهاز الثلاثة في طرابلس والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية استلمت مخصصاتهم من الجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إن شاحنة مبردة تحمل 567.400 جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني مخصصة لفرع المنطقة الشرعية توجهت مساء الإثنين إلى مقر الفرع لتسليمها.

وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالمنعم العوزي، تواصل توزيع اللقاح على الفروع والبلديات تنفيذا لخطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهاز، لمنح اللقاح لمستحقيه بالقرب من مقار سكناهم في كل مناطق ليبيا. وبالتنسيق مع الغرفة الأمنية بوزارة الداخلية.

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كما أكد العوزي استلام فرع جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى مخصصاته من اللقاح التي قدرت بنحو 257.300 جرعة، واستلام فرع طرابلس 941.100 جرعة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، أن العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء منذ بدء الحملة الوطنية للتطعيم حتى أول أمس الأحد بلغ نحو 862 ألفًا 974 شخصًا، مقابل العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 857 ألفًا 523 شخصًا حتى يوم السبت الماضي.