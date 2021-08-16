الدبيبة يوجه المصارف بتمويل تأسيس الشركات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 09:31 مساء
الدبيبة خلال حضوره ندوة عن دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد، 16 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من البث المباشر)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، جميع المؤسسات إلى اتفاق مبدئي لتخصيص مبالغ وتأسيس شركات تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، مطالبًا المصارف بمويل تأسيس الشركات الخاصة.

وأضاف، خلال ندوة حول دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد، اليوم الإثنين، «يجب توجيه المصارف العامة والخاصة والصناديق إلى تمويل تأسيس الشركات الخاصة».

وشدد على ضرورة تجاوز القانون رقم «1» لخلق استثمارات وفرص عمل وإحداث تنمية، مضيفًا: «أهم قطاع في الاستثمار هو العقارات وهو بسيط جدًّا حاليًا، ويجب أن يشهد انتعاشة». ونبه إلى تشجيع وجود مزيد من شركات التمويل الإيجاري لحل مشاكل الإسكان.

- «روشتة استثمارية».. القطاع الخاص الليبي القادم من «إجازة طويلة»
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي
- 104 مليارات دينار إجمالي الودائع لدى المصارف الليبية في الربع الأول

من جانبه، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إنه «لا لوم على أحد في عدم توسع القطاع الخاص، لأن ليبيا لم يكن فيها قطاع خاص وكانت جميع القطاعات اشتراكية، مع قطاع عام تابع للدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبد الباسط شهوب أفضل حكم في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
رمضان شمبش: لا يعقل تخصيص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء
ليبيا
محمد آدم لينو: عدم اعتماد مشروع الميزانية «عجز».. وعلينا محاسبة أنفسنا قبل ...
ليبيا
ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان
دولى
نصية يطالب بإعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وليس البرلمان
ليبيا
القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج
دولى
الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024