حملة موسعة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 16 أغسطس 2021, 09:00 مساء
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، الإثنين 16 أغسطس 2021. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم الإثنين، في بلدية بني وليد حملة موسعة وكبيرة للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، في عدد من المراكز الصحية ومستشفى بني وليد العام وعدد من المساجد بالمدينة.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية ببني وليد، أيمن الهوادي لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تسير بطريقة منسقة ومنتظمة، نافيًا وجود ازدحام في أي من المواقع التي يجري فيها تقديم اللقاح للمواطنين.

- عميد بلدية بني وليد يحذر من «كارثة» بعد نقص الأوكسجين في مراكز العزل
- افتتاح مركز عزل وادي دينار ببني وليد بقدرة 30 سريرا
- لمواجهة موجة «كورونا» الجديدة.. فرض حظر تجول جزئي لمدة 10 أيام في بني وليد

وأضاف الهوادي أن اللقاح المتوافر للحملة هو اللقاح الصيني «سينوفارم BBIBP-CorV»، حاثًّا جميع المواطنين على ضرورة الإسراع في الحصول على اللقاح بغية الوقاية من الفيروس والوصول إلى المناعة المجتمعية.

وتستهدف حملة التطعيم الموسعة في بلدية بني وليد، المواطنين ما فوق عمر 18 سنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» في المدينة بعد وصول عدد من اللقاحات إلى المراكز الصحية ومستشفى بني وليد العام.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، الإثنين 16 أغسطس 2021. (الإنترنت)
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، الإثنين 16 أغسطس 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبد الباسط شهوب أفضل حكم في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
رمضان شمبش: لا يعقل تخصيص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء
ليبيا
محمد آدم لينو: عدم اعتماد مشروع الميزانية «عجز».. وعلينا محاسبة أنفسنا قبل ...
ليبيا
ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان
دولى
نصية يطالب بإعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وليس البرلمان
ليبيا
القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج
دولى
الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024