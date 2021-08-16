حملة موسعة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بني وليد

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، الإثنين 16 أغسطس 2021. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم الإثنين، في بلدية بني وليد حملة موسعة وكبيرة للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، في عدد من المراكز الصحية ومستشفى بني وليد العام وعدد من المساجد بالمدينة.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية ببني وليد، أيمن الهوادي لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تسير بطريقة منسقة ومنتظمة، نافيًا وجود ازدحام في أي من المواقع التي يجري فيها تقديم اللقاح للمواطنين.

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وأضاف الهوادي أن اللقاح المتوافر للحملة هو اللقاح الصيني «سينوفارم BBIBP-CorV»، حاثًّا جميع المواطنين على ضرورة الإسراع في الحصول على اللقاح بغية الوقاية من الفيروس والوصول إلى المناعة المجتمعية.

وتستهدف حملة التطعيم الموسعة في بلدية بني وليد، المواطنين ما فوق عمر 18 سنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» في المدينة بعد وصول عدد من اللقاحات إلى المراكز الصحية ومستشفى بني وليد العام.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، الإثنين 16 أغسطس 2021. (الإنترنت)

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، الإثنين 16 أغسطس 2021. (الإنترنت)