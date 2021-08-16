المنفي يلتقي وفدا شبابيا من منطقتي كمبوت وقابس

المنفي خلال لقائه وفد شباب منطقتي كمبوت وقابس، 16 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، وفدًا من شباب منطقتي كمبوت وقابس بالمنطقة الشرقية، «لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، إن الوفد الشبابي أكد دعمه للمنفي «في الجهود التي يبذلها، خاصة في ملف المصالحة الوطنية، ونجاحه لتوحيد المؤسسات الحكومية».

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وأشار الوفد إلى مواقف المنفي «الثابتة لوحدة التراب الليبي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل استقرار ليبيا وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

وعلى هامش اللقاء، منح الوفد «درع الأخوة» للمنفي «تقديرًا للجهود التي يبذلها من أجل استقرار ليبيا»، وفق البيان.

المنفي خلال لقائه وفد شباب منطقتي كمبوت وقابس، 16 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)