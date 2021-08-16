المنفي يلتقي وفدا شبابيا من منطقتي كمبوت وقابس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 06:34 مساء
المنفي خلال لقائه وفد شباب منطقتي كمبوت وقابس، 16 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، وفدًا من شباب منطقتي كمبوت وقابس بالمنطقة الشرقية، «لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، إن الوفد الشبابي أكد دعمه للمنفي «في الجهود التي يبذلها، خاصة في ملف المصالحة الوطنية، ونجاحه لتوحيد المؤسسات الحكومية».

- المنفي يؤكد 4 التزامات أمام وفد قبائل أولاد علي

وأشار الوفد إلى مواقف المنفي «الثابتة لوحدة التراب الليبي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل استقرار ليبيا وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

وعلى هامش اللقاء، منح الوفد «درع الأخوة» للمنفي «تقديرًا للجهود التي يبذلها من أجل استقرار ليبيا»، وفق البيان. 

المنفي خلال لقائه وفد شباب منطقتي كمبوت وقابس، 16 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبد الباسط شهوب أفضل حكم في الدوري الليبي
رياضة محلية
رمضان شمبش: لا يعقل تخصيص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء
ليبيا
محمد آدم لينو: عدم اعتماد مشروع الميزانية «عجز».. وعلينا محاسبة أنفسنا قبل ...
ليبيا
ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان
دولى
نصية يطالب بإعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وليس البرلمان
ليبيا
القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج
دولى
الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024