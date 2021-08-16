وزير الاقتصاد يحظر تصدير الخردة

مخلفات خردة. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الإثنين، حظر تصدير الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها، وإلغاء قرار سابق بشأن تمديد السماح بتصدير السلعة.

حمل القرار رقم 300 لسنة 2021، ونصَّ في مادته الثانية على «إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021، بشأن تقرير حكم بالقرار 407 لسنة 2019، بشأن تمديد السماح بتصدير السلعة».

والأسبوع الماضي، أكدت الوزارة منع استيراد الكبدة المجمدة بناءً على خطاب من مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذي أرسل تقريرًا تفصيليًّا عن الأضرار الناتجة عن استيراد هذه السلعة بناءً على الجولات الميدانية على المحال.