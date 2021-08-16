المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 42 ألف لاجئ مسجل في ليبيا

شعار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك حاليًا أكثر من 42 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين في ليبيا.

وأفادت المفوضية في بيان، أن خفر السواحل الليبي أنقذ 10 آلاف و977 لاجئًا ومهاجرًا في البحر وأعادهم إلى ليبيا منذ مطلع العام 2021 وحتى الآن. وفي الوقت نفسه، توفي 360 مهاجرا وفقد 570 قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن «عدد الأشخاص الذين عادوا إلى ليبيا في يوليو قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما قد يُعزى إلى تخفيف القيود المفروضة على وباء كوفيد –19، فضلاً عن ظروف البحر الأكثر هدوءًا».

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يشار إلى أن ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا يغادرون من ليبيا. وينتهي الأمر بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم داخل مراكز استقبال مكتظة في جميع أنحاء ليبيا، على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لإغلاقها.

وفي وقت سابق يوم الجمعة تمكّنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر في تونس من إنقاذ 199 مهاجراً معظمهم من أصول أفريقية مختلفة كانوا في رحلتَي هجرة سرية انطلقتا من ليبيا.