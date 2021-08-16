عقيلة: «النواب» تسلم مشروع الميزانية المعدل من حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة المجلس في طبرق، 16 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، وصول مشروع الميزانية المعدلة إلى مجلس النواب، بعد تعديله من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي تناقش مشروع قانون انتخاب الرئيس، والميزانية، ردا من عقيلة على أحد النواب الذي طالب بسرعة إصدار الميزانية.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، محمد آدم لينو، إنّ من مهام المجلس تقييم أداء الحكومة؛ لكن قبل ذلك على الأعضاء تقييم أنفسهم، متابعا: «نحن لم نعتمد (مشروع) الميزانية حتى الآن، فهذا العجز نحن نتحمل مسؤوليته، إما هناك قوى خفية تتحكم في قرار المجلس أو هناك أسباب أخرى.. يجب أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة الحكومة».