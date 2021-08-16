محمد العباني: اختصاصات الرئيس يجب ألا تزيد على 7 بنود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 01:59 مساء
عضو مجلس النواب محمد العباني، خلال جلسة المجلس في طبرق، 16 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن اختصاصات الرئيس كثيرة وتصل إلى 14 بندا، مشيرا إلى أنها يجب ألا تزيد على 7 اختصاصات منها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعيين السفراء، وإقالة الحكومة، وحل مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأضاف، خلال جلسة المجلس الإثنين: «قبل انتقاد الحكومة يجب لوم مجلس النواب لأننا تأخرنا في إصدار الميزانية»، معتبرا أن «رئيس الحكومة استغل الثغرات القانونية وعمل عليها».

وبدأت في وقت سابق أعمال الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

 

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