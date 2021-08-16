بدء جلسة مجلس النواب لاستئناف مناقشة قانون الانتخابات

جلسة مجلس النواب في طبرق، 16 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

بدأت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.