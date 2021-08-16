بدء جلسة مجلس النواب لاستئناف مناقشة قانون الانتخابات
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 01:20 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق، 16 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
بدأت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي