حكومة الوحدة الوطنية تنعي النائب فرج بوهاشم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 11:37 صباحا
عضو مجلس النواب عن المرج، فرج بوهاشم، (أرشيفية: الإنترنت)

نعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، النائب عن بلدية المرج فرج بوهاشم الذي تُوفي مساء أمس الأحد.

وتقدم النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بالتعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، حسب التعزية المنشورة على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتُوفي النائب فرج هاشم في حادث سير قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق، راح ضحيته زوجته وابنته أيضا.

وعُرف بوهاشم، كرجل حوار داعم للحل السلمي السياسي للأزمة الليبية، وعبر عن ذلك من خلال مواقفه وتصريحاته، وكتاباته التي كان ينشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء