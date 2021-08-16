حكومة الوحدة الوطنية تنعي النائب فرج بوهاشم

عضو مجلس النواب عن المرج، فرج بوهاشم، (أرشيفية: الإنترنت)

نعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، النائب عن بلدية المرج فرج بوهاشم الذي تُوفي مساء أمس الأحد.

وتقدم النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بالتعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، حسب التعزية المنشورة على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتُوفي النائب فرج هاشم في حادث سير قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق، راح ضحيته زوجته وابنته أيضا.

وعُرف بوهاشم، كرجل حوار داعم للحل السلمي السياسي للأزمة الليبية، وعبر عن ذلك من خلال مواقفه وتصريحاته، وكتاباته التي كان ينشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».