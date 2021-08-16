إحصاءات رسمية: تطعيم 5451 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 11:29 صباحا
تطعيم أحد المواطنين بنقطة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية حي الأندلس، الاثنين 26 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد المطعمين ضد فيروس «كورونا» المستجد بلغ 5451 شخصا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية صدرت عن المركز، بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء منذ بدء حملة التطعيم حتي يوم أمس الأحد 862 ألفًا 974 شخصًا، مقابل العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 857 ألفًا 523 شخصًا حتى يوم أول من أمس السبت.

اقرأ أيضا: 2688 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى تسجيل 1688 حالة شفاء، و29 حالة وفاة، أمس الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء