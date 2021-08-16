2688 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 11:10 صباحا
إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى تسجيل 1688 حالة شفاء، و29 حالة وفاة، أمس الأحد.

وقال المركز في بيانه رقم «481»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 9610 عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 6922 عينة، وإيجابية 2688 عينة بنسبة  28% من إجمالي العينات المفحوصة.

 وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 284 ألفًا و618 حالة بينها 207 آلاف و164 شفاء، و73 ألفًا و521 نشطة، و3922 وفاة.

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