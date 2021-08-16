صنع الله: مؤسسة النفط ستعمل على توفير الاحتياجات الطبية والخدمية لبني وليد

اجتماع صنع الله مع عميد المجلس البلدي بني وليد، 15 أغسطس 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ستعمل على توفير الاحتياجات الطبية والخدمية لمدينة بني وليد، في إطار المسؤولية الاجتماعية، رغم العسر المالي الشديد الذي تمر به بسبب عدم تسيير الميزانيات المخصصة لها.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد، في المقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، بعميد المجلس البلدي بني وليد الدكتور يونس العزوزي، ورئيس جامعة بني وليد الدكتور صلاح الدين الساعدى، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف علي كريدان، وعضو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الشارف سالم، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واستعرض العزوزي الوضع الوبائي للمدينة، ومعاناتها من نقص الأكسجين المسال «الطبي»، والمعدات الطبية والعديد من الخدمات الأخرى.

وأكد رئيس جامعة بني وليد الدكتور صلاح الدين الساعدى، أن قسم هندسة النفط والغاز في جامعة بني وليد يعاني من نواقص عديدة في مجال تلبية متطلبات الطلاب، أهمها الكتب وعدم ااستكمال المعامل وتجهيزها؛ مما دفع الطلاب إلى تحمل مشقة التنقل والاتجاه لجامعات أخرى لإتمام دراستهم العملية، سعيًا لإخراج كوادر مؤهلة وذي كفاءة عالية.

وأشار مدير مكتب المياه والصرف الصحي بني وليد المهندس يوسف الجدل، إلى «سوء» وضع الإمداد المائي في بني وليد، وافتقارها للآليات والمعدات، بالإضافة لوجود برك مياه الصرف الصحي وسط المدينة نتيجة لعدم توفر المعدات وقطع غيار اللازمة للآلات.