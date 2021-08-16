صنع الله: مؤسسة النفط ستعمل على توفير الاحتياجات الطبية والخدمية لبني وليد

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ستعمل على توفير الاحتياجات الطبية والخدمية لمدينة بني وليد، في إطار المسؤولية الاجتماعية، رغم العسر المالي الشديد الذي تمر به بسبب عدم تسيير الميزانيات المخصصة لها.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد، في المقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، بعميد المجلس البلدي بني وليد الدكتور يونس العزوزي، ورئيس جامعة بني وليد الدكتور صلاح الدين الساعدى، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف علي كريدان، وعضو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الشارف سالم، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.
واستعرض العزوزي الوضع الوبائي للمدينة، ومعاناتها من نقص الأكسجين المسال «الطبي»، والمعدات الطبية والعديد من الخدمات الأخرى.
وأكد رئيس جامعة بني وليد الدكتور صلاح الدين الساعدى، أن قسم هندسة النفط والغاز في جامعة بني وليد يعاني من نواقص عديدة في مجال تلبية متطلبات الطلاب، أهمها الكتب وعدم ااستكمال المعامل وتجهيزها؛ مما دفع الطلاب إلى تحمل مشقة التنقل والاتجاه لجامعات أخرى لإتمام دراستهم العملية، سعيًا لإخراج كوادر مؤهلة وذي كفاءة عالية.
وأشار مدير مكتب المياه والصرف الصحي بني وليد المهندس يوسف الجدل، إلى «سوء» وضع الإمداد المائي في بني وليد، وافتقارها للآليات والمعدات، بالإضافة لوجود برك مياه الصرف الصحي وسط المدينة نتيجة لعدم توفر المعدات وقطع غيار اللازمة للآلات.