وزير الداخلية يجتمع بلجنة تنظيم واستيعاب القوة المساندة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 09:08 صباحا
اجتماع وزير الداخلية مع لجنة تنظيم واستيعاب القوة المساندة، 15 أغسطس 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

اجتمع وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، مع اللجنة المعنية بتنظيم واستيعاب القوة المساندة بمؤسسات الدولة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد أمس الأحد، ضم فئة الشباب وضمان حقوقهم ودمجهم بمختلف الوزارات والمؤسسات، كل حسب مؤهله العلمي؛ بما يساهم في بناء الدولة، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مازن إن الداخلية من أكثر الوزارات استيعابا لفئة الشباب من القوة المساندة، ودمجهم عبر عمليات التدريب والتعليم بمعاهد الشرطة وكلية ضباط الشرطة، وكذلك المعهد العالي للضباط.

كما تطرق الاجتماع كذلك لعدد من المواضيع التنظيمية لعمل اللجنة، مثل التعبئة الإلكترونية والأرشفة لجميع البيانات عبر التنسيق مع وزارة العمل، وكذلك ضرورة التواصل المستمر بين أعضائها بما يضمن نجاح كافة الأهداف الموكلة إليها.

وفي 5 أغسطس الجاري، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لعدد من الوزراء بعقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع اللجنة، واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء