44 بلدية تتسلم مخصصاتها من لقاح «سينوفارم»

كمية من لقاح سينوفارم الصيني، 15 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)

وزع مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة كميات من اللقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لفيروس «كورونا» المستجد على 44 بلدية.

والبلديات هي «طرابلس، ظاهر الجبل، ككلة، السواني، اسبيعة، سوق الخميس، قصر بن غشير، الزاوية، رقدالين، الجميل، يفرن، القلعة، الزاوية الغرب، الماية، الأصابعة، سيدي السايح، الجفارة، زوارة، جنزور، العوينية، صرمان، صبراتة، زلطن، مزدة، غريان، الرياينة، الزنتان، الرجبان، جادو، الرحيبات، الحرابة، باطن الجبل، كابو، درج، غدامس، العجيلات، الزاوية الجنوب، نالوت، الشويرف، القره بولي، قصر الاخيار، مسلاتة، ترهونة، بني وليد»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما تسلَّمت إدارة الخدمات الصحية طرابلس مخصصاتها من اللقاح الصيني «سينوفارم»، والروسي «سبوتنيك»، لمنحها للمواطنين والمقيمين بمجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية.