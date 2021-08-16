«لجنة الفرز» تبدأ مقابلة المترشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 01:44 صباحا
جانب من مقابلات المرشحين. (المجلس الأعلى للدولة)

بدأت لجنة فرز وقَبول ملفات الترشُّح للوظائف القيادية والمناصب السيادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، بمقر الديوان المجلس في العاصمة طرابلس؛ مقابلة المترشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

و شكل المجلس الأعلى للدولةفي 25 أبريل الماضي، لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها «حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، في التاسع من يونيوء، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة بالمملكة المغربية من 2 إلى 6 أكتوبر الماضيين، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح لهذه المناصب.

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ودعا المجلس، في بيان، «المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021».

وتشمل تلك المناصب، حسب البيان، رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

شروط الترشح للمناصب السيادية
واشترطت اللجنة التي شكلها المجلس أن يكون المترشح ليبيًا من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وألا يكون متزوجًا بغير الليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية.

كما شملت الشروط أيضا أن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.

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