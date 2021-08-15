ضبط 34 مخالفة وإغلاق عدد من مجمعات المياه على مسارات النهر الصناعي ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 11:52 مساء
الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)

نفذت دوريات فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس اليوم الأحد حملة موسعة داخل مدينة بني وليد وصولاً  لمنطقة اشميخ لضبط التعديات على مسارات نقل المياه بالتعاون مع دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيسبوك أن «هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد أربعة وثلاثين مخالفة متمثلة في توصيلات عشوائية وغير قانونية واغلاق عدد من مجمعات المياه التي يتم تعبئتها عن طريق هذه التوصيلات».

-  ضبط وإقفال 55 توصيلة ومجمعات مياه مخالفة على مسارات النهر الصناعي ببني وليد
-  انتهاء المرحلة الأولى من حملة إقفال التوصيلات المخالفة على مسارات النهر الصناعي

وكانت الوزارة ، أعلنت مساء الإثنين، انتهاء المرحلة الأولى لحملة إقفال التوصيلات المخالفة على مسارات النهر الصناعي التي بدأت من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، معلنة البدء في المرحلة الثانية للحملة داخل مدينة بني وليد.

وأشارات الوزارة أن هذه الحملة مستمرة لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية بناء على تعليمات السيد النائب العام.

الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)
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