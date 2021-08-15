تطعيم 8450 شخصا ضد فيروس كورونا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 15 أغسطس 2021, 07:00 مساء
مواطنون يتقدمون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأحد المرافق الصحية في سرت. (الإنترنت)

أكد المدير التنفيذي لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في سرت، محمد عبدالرحمن إدريس، تطعيم 8450 شخصًا ضد الفيروس في البلدية منذ انطلاق حملة التطعيم الوطنية يوم الثلاثاء الماضي، حتى أمس السبت.

وقال إدريس لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الفرق المكلفة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بالمراكز الصحية في سرت يبلغ عددها نحو ستة مراكز يقوم العاملون فيها بتطيعم المواطنين للوقاية من الوباء المتفشي عالميًّا.

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وبلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء في البلاد 811 ألفًا و141 شخصًا، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 279 ألفًا و99 حالة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفًا و122 نشطة، و3869 وفاة.

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