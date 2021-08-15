اللافي يجدد التأكيد على رغبة «الرئاسي» في تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع الدبيبة

اللافي متحدثا للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته والكوني إلى معسكر قوة مكافحة الإرهاب في الخمس، الأحد 15 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

جدَّد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، التأكيد على رغبة المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي» في تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه».

جاء تصريح اللافي في معرض رده على أسئلة الصحفيين، في ختام زيارته التي أجراها، اليوم الأحد، رفقة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى معسكر قوة مكافحة الإرهاب في الخمس، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأعلن اللافي دعم المجلس الرئاسي لقوة مكافحة الإرهاب «بكل الإمكانيات حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة لها بكل احترافية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه»، موضحًا أن القوة «هي جزء من المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها، ويكون ولاؤها لله، ثم الوطن، ستساهم في استقرار ليبيا».

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كما أعلن اللافي عن «رغبة القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر القوة عن افتتاح فروع لها مستقبلاً، حتى تكون الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن من الظلاميين أتباع تنظيم داعش الإرهابي».

يشار إلى أمن قوة مكافحة الإرهاب تأسست في العام 2016 بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة عقب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي، وتضم أبناء ليبيا من كل المناطق.