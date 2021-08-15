نيجيريا تتسلم 22 فردا من زوجات وأطفال «داعش» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 15 أغسطس 2021, 02:31 مساء
6 أطفال من أبناء مقاتلي «داعش» تسلمهم وفد القنصلية التونسية في مصراتة العام الماضي، (فيسبوك))

أعلنت حكومة نيجيريا، اليوم الأحد، وصول 22 من أفراد أسر مقاتلي «داعش» الذين قتلوا في ليبيا قبل سنوات، وظلوا محتجزين في مراكز اعتقال قبل أن ترسلهم السلطات في طرابلس بالاتفاق مع نظيرتها النيجيرية.

واستقبل المسئولون بوزارة الخارجية النيجيرية، ليلة أمس السبت، الأفراد، وفقًا لبيان صادر عن رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، وحسب البيان فإن «النيجيريين الذين تقطعت بهم السبل هم 22 من أفراد عائلات أعضاء سابقين بتنظيم الدولة مشتبه بهم في القتال في ليبيا، بالإضافة إلى أطفالهم»، وفق ما ذكرت جريدة «ديلي تريست» المحلية. كما أنهم عادوا من بين 101 نيجيري تقطعت بهم السبل تمت إعادتهم من ليبيا.

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يشار إلى أن ملف أطفال وزوجات «داعش» في ليبيا لم يغلق بعد؛ بسبب تعقيدات سياسية وقانونية، حيث ترفض بعض الدول الأفريقية الاعتراف بحقيقة قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي. وحتى الساعة يقبع 16 سنغاليًّا بينهم 5 نساء و11 طفلًا في السجون الليبية منذ العام 2014، حيث تطالب عائلاتهم سلطات البلاد باستخدام دبلوماسيتها لإعادتهم إلى أوطانهم، بالإضافة إلى تونسيات وأطفالهم.

وكانت دراسة مطولة أصدرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومقره في واشنطن، العام 2018، كشفت أن مقاتلي «داعش» في ليبيا كانوا خليطًا من المقاتلين القادمين من دول شمال أفريقيا (قرابة 2000 مقاتل) ومنطقتي القرن الأفريقي وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، إضافة إلى آخرين قدموا من دول أوروبا الغربية والبلقان وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

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