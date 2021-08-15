«أزمة ليبيا» في مباحثات السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 01:25 مساء
السيسي ومدير الاستخبارات المركزية الأميركية في القاهرة، 15 أغسطس 2021. (الرئاسة المصرية)

قالت الرئاسة المصرية، الأحد، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي  تبادل وجهات النظر  مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها «الأزمة في ليبيا».

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إلى أن «اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة. كما تطرق اللقاء إلى على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلًا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة».

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وكثفت الولايات المتحدة تحركاتها في الملف الليبي، وتحدثت عن زيارة «مثمرة» إلى تركيا للمبعوث الأميركي الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، جرت يومي 12 و13 أغسطس الجاري، جاءت هذه الزيارة بعد زيارة أخرى أجراها المبعوث الأميركي إلى القاهرة يومي 10 و11 أغسطس للقاء مسؤولين مصريين وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

ويوم السبت، أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، دعم بلاده «جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش، وضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كموعد نهائي رغم المعوقات»، وذلك خلال محادثات هاتفية بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والمسؤول الأميركي.

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