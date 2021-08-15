مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 01:12 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي في برلين، 23 يونيو 2021. (الإنترنت)

منح مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة درع «فارس العطاء الوطني» لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تقديرًا لجهودها.

جاء ذلك في احتفالية أقامها المجلس بالعاصمة المصرية القاهرة في مناسبة اليوم العالمي للشباب، بمشاركة 200 شاب وشابة من عشرين دولة عربية. 

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالإضافة إلى تكريم فرسان العطاء الوطني، وتكريم الشباب الفائز بجائزة التميز للشباب العربي.

كما تضمن الاحتفال مجموعة من الجلسات والندوات الحوارية، ومنها تجارب ملهمة لشباب عربي مبدع، ومبادرات شبابية وطنية، والشباب العربي وأمن المعلومات العربية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية وتأثير الشائعات على ذلك.

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