اللافي والكوني يزوران قوة مكافحة الإرهاب في الخمس

عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني خلال زيارة «قوة مكافحة الإرهاب في مقرها بمدينة الخمس»، 15 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

زار عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني «قوة مكافحة الإرهاب في مقرها بمدينة الخمس».

وبث المركز الإعلامي للقوة تسجيلًا مصورًا لزيارة اللافي والكوني للمركز، حيث تفقدا حرس الشرف الذي كان في استقبالهما.

وذكر المركز، في الفيديو المصور، أن «القائد العام للجيش الليبي يزور مقر قوة مكافحة الإرهاب».

عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني خلال زيارة «قوة مكافحة الإرهاب في مقرها بمدينة الخمس»، 15 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)