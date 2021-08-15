بالصور.. ضبط أحد أكبر تجار الخمور المستوردة والمخدرات في بوهديمة

المتهم عقب القبض عليه، 15 أغسطس 2021.(مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأحد، القبض على «أحد أكبر تجار الخمور المستوردة والمخدرات في منطقة بوهديمة»، مشيرة إلى أنه «هارب من السجن ومطلوب في عدة قضايا ومن ذوي السوابق».

وقالت المديرية، في بيان، «إن وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة شكلت فريق عمل من ضباط وأفراد بالوحدة للتحري وللبحث، وأعدوا خطة احتواء سريعة لإعداد كمين محكم بعد جمع كل الخيوط وتحديد ساعة الصفر».

وأشار البيان إلى ضبط المتهم في قلب منطقة بوهديمة «متورطًا في حيازة المواد المسكرة المستوردة والمخدرات وترويجها داخل منطقة بوهديمة، وذلك في وقت قياسي بعد مقاومة عنيفة»، منوهة إلى «الانتقال به للقسم وبرفقته الضبطيات، وبعد انتهاء الاستدلال معه تمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الإجراءات المتبعة».



المتهم عقب القبض عليه، 15 أغسطس 2021.(مديرية أمن بنغازي)

المتهم عقب القبض عليه، 15 أغسطس 2021.(مديرية أمن بنغازي)