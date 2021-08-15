أكثر من 463 ألف شخص التحقوا بمنظومة السجل الانتخابي منذ يوليو الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 11:17 صباحا
إحصائيات تسجيل الناخبين حتى 14 أغسطس 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

بلغ عدد المسجلين في المنظومة الجديدة لسجل الناخبين منذ إطلاقها في الرابع من يوليو الماضي، نحو 463 ألفًا و45 شخصًا، بحسب ما أظهرته إحصائية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفق الإحصائية الصادرة، أمس الأحد، فإن إجمالي عدد المسجلين (في المنظومة الجديدة إضافة إلى الانتخابات السابقة) بلغ  مليونين و803 آلاف و458 مواطنًا.

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وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين إلى 17 أغسطس الجاري. وأوضح أن ذلك جاء «استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني»؛ لإتاحة الفرصة لمَن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضًا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير.

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