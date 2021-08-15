2831 إصابة جديدة بـ«كورونا».. 1368 شفاء و35 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 10:49 صباحا
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2831 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1368 حالة شفاء، و35 حالة وفاة، أمس السبت.

وقال المركز في بيانه رقم «481»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 10164 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 7333 عينة، وإيجابية 2831 عينة بنسبة 27.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 281 ألفًا و930 حالة بينها 205 آلاف و476 شفاء، و71 ألفًا و122 نشطة، و3904 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 857 ألفًا 523 شخصًا.

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