(5+5) تكرر المطالبة بتعيين وزير دفاع.. تبادل محتجزين خلال أيام وبدء المرحلة الثانية لإزالة الألغام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 09:50 صباحا
اجتماع سابق للجنة العسكرية المشتركة في سرت. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)

اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عقب اجتماع في سرت، على  تكرار المطالبة بسرعة تعيين وزير دفاع، وذلك في بيان صادر عن اللجنة، ونشرته صفحتها الرسمية منذ قليل.

ونوه البيان إلى «تبادل محتجزين بين الطرفين خلال الأيام المقبلة بعد أن تم إعداد قوائم بذلك»، مشيرًا إلى «التأكيد على بدء اتخاذ إجراءات فتح طريق أبوقرين - الجفرة»، و«وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي».

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعا الـ12 في سرت يومي 13 و14 أغسطس الجاري، لبحث ملفات انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة ووقف إطلاق النار

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