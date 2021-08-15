(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء أحد

من اجتماع لجنة (5+5) في سرت، 14 مارس 2021. (بوابة الوسط)

اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عقب اجتماع في سرت، على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت، وذلك في بيان صادر عن اللجنة، ونشرته صفحتها الرسمية منذ قليل..

وطالب البيان «لجنة الـ75 بتحمل مسؤوليتها أمام الله والوطن، والابتعاد عن المصالح الضيقة، وتغليب مصلحة الوطن، وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكي يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخاب في 24 ديسمبر 2021»، محملا «لجنة الـ75 في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف في 23 أكتوبر 2020».