توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 12:01 صباحا
شعار قناة الوسط (WTV). (قناة الوسط)

وجهت إدارة قناة «الوسط wtv» عناية متابعيها إلى أنها تواجه صعوبات جمة في الإيفاء بواجباتها التحريرية والفنية جراء ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، والانقطاع المستمر للكهرباء، وشح البنزين، وانقطاع خدمة الإنترنت بمقرها الرئيس في بيروت.

وتعهدت إدارة القناة في بيان، ببذل أقصى جهد ممكن لخدمة جمهورها، وقدمت اعتذارها حال أي تقصير قد يصيب شاشتها.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وفق وكالة «فرانس برس».

كما يعاني البلد منذ أسابيع طويلة نقصًا في المحروقات ينعكس سلبًا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

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