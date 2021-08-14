تسليم مختبر مرجعي وبنك للدم في غريان إلى إدارة الخدمات الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 08:10 مساء
المبنى المشيد ليكون مختبرًا مرجعيًا وبنكًا للدم في غريان. (المجلس البلدي)

أكد المجلس البلدي غريان تسليم مبنى قام بتشييده إلى إدارة الخدمات الصحية ليكون مختبرًا مرجعيًّا وبنكًا للدم في المدينة.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم السبت، أن تسليم المبنى تم بحضور وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، مضيفًا أن المجلس البلدي «يسارع في إنجاز عديد الأعمال التي بدأت بها البلدية خدمة للمواطن ولسد العجز في بعض الخدمات النوعية».

وحتى أمس الجمعة، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا  إلى 279 ألفًا و99 حالة، توفي منهم 3869 شخص، وذلك منذ مارس 2020، موعد تسجيل الحالة الأولى المصابة بالفيروس، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

المبنى المشيد ليكون مختبرًا مرجعيًا وبنكًا للدم في غريان. (المجلس البلدي)
المبنى المشيد ليكون مختبرًا مرجعيًا وبنكًا للدم في غريان. (المجلس البلدي)
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