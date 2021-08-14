القبض على متهم بسرقة أسلاك كهربائية بطرابلس

المتهم بسرقة أسلاك الكهرباء في طرابلس، 14 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على مواطن تونسي الجنسية بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في طريق الشط.

وقالت المديرية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن أعضاء قسم شرطة النجدة واللاسلكي تمكنوا أثناء عملهم الميداني داخل العاصمة طرابلس من إلقاء القبض على مواطن تونسي الجنسية يسرق أسلاكًا كهربائية في طريق الشط.

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وأشارت إلى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.