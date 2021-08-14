حالة الطقس المتوقعة (السبت 14 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 10:53 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، تراجع درجات الحرارة إلى معدلاتها الفصلية لشهر أغسطس على أغلب مناطق البلاد؛ حيث الحرارة القصوى على مناطق الساحل تترواح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل على مناطق الدواخل بين 35 و38 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، «لا تزال الرطوبة عالية نسبيًّا على أغلب مناطق الشمال، وكذلك على مناطق جنوب غرب البلاد، وتكون الحرارة في معدلاتها وتسجل بين 37 و40 درجة مئوية، في حين تبقى مرتفعة نسبيًّا على مناطق الكفرة-السرير-تازربو وتسجل في حدود 42 درجة مئوية. 

وتكون الأجواء بصفة عامة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الشمال (من مصراتة إلى سرت- مناطق الخليج- الجبل الأخضر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة).

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على سرت.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الخليج والجبل الأخضر.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق الساحلية.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتكون على مناطق جالو والجغبوب بين 37 و39 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو 
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

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