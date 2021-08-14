مالطا تزود ليبيا بـ 40 ألف لقاح مضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 12:38 صباحا
جرعات من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا»، (أرشيفية: رويترز)

ذكرت جريدة «تايمز أوف مالطا» أن الحكومة المالطية ستزود ليبيا بـ 40 ألف لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وعدد غير محدد من اختبارات الكشف عن الوباء لمساعدة السلطات على محاربة الفيروس.

وسترسل الشحنة إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة، حسب ما نقلته الجريدة عن مصادر قريبة من وزارة الصحة أمس الجمعة.

وسجلت ليبيا 279 ألفا و99 إصابة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفا و122 نشطة، و3869 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 811 ألفا 141 شخصا.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأسبوع الماضي على عدم إعطاء جرعات معززة حتى تقوم المزيد من البلدان، وخاصة الفقيرة منها ، بتلقيح المزيد من مواطنيها.

وأشارت إلى أن أكثر من 80% من جرعات التطعيم ذهبت إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، رغم أنها تمثل أقل من نصف سكان العالم.

اقرأ أيضا: شركة طيران مالطا تسير أول رحلة لها إلى طرابلس منذ توقفها قبل 7 سنوات

وخلال زيارة لليبيا في أبريل، تعهد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا بمساعدة البلاد على العودة إلى الحياة الطبيعية، وجاءت الوعود في سياق التخطيط لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وإعادة فتح سفارة مالطا في طرابلس ، وإنشاء قنصلية في بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباريات الدوري الإيطالي عبر «يوتيوب» في الشرق الأوسط
رياضة عالمية
بريطانيا: 6 قتلى في إطلاق نار بمدينة بليموث
دولى
عودة الدوري الإنجليزي.. مواجهة آرسنال وبرينتفورد تقص شريط الموسم الجديد
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
تفوق هولندي في مجال شحن السيارات الكهربائية
سيارات
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى كابل لسحب أفراد من موظفي سفارتها في ...
دولى
كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
دواء مخفض للكوليسترول يثبت فعالية في علاج «كورونا»
طب وصحة
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»
دولى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاتف جديد قابل للطي من «سامسونغ»