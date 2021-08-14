الجزائر ومالي تستعجلان وضع حد لتدفق الأسلحة إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 14 أغسطس 2021, 12:11 صباحا
وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، (أرشيفية: الإنترنت).

دعت الجزائر ومالي إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا، ووضع حد للتدخلات الخارجية، وتدفق الأسلحة والتوصل إلى انسحاب المقاتلين الأجانب و المرتزقة.

وجاء ذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية المنعقدة أمس الخميس بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المالي، عبدواللاي ديوب.

ووفق بيان مشترك أعرب البلدان عن دعمهما للجهود الأممية والأطراف الليبية الرامية إلى توفير الظروف القانونية والأمنية والمادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم الـ 24 ديسمبر المقبل.

وكانت فرنسا أعلنت انتهاء عملية «برخان» في الساحل الإفريقي، وبدأت سحب قواتها من شمال مالي تدريجيا في ظل تدهور العلاقات بين باريس وباماكو على خلفية الانقلاب العسكري الأخير الذي قاده العقيد عاصمي غويتا، فيما تأتي زيارة الوفود المالية والأممية إلى الجزائر بعد الزيارة الأخيرة لرئيس النيجر الجديد وحصوله على دعم جزائري في المجال الأمني والتجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباريات الدوري الإيطالي عبر «يوتيوب» في الشرق الأوسط
رياضة عالمية
بريطانيا: 6 قتلى في إطلاق نار بمدينة بليموث
دولى
عودة الدوري الإنجليزي.. مواجهة آرسنال وبرينتفورد تقص شريط الموسم الجديد
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
تفوق هولندي في مجال شحن السيارات الكهربائية
سيارات
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى كابل لسحب أفراد من موظفي سفارتها في ...
دولى
كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
دواء مخفض للكوليسترول يثبت فعالية في علاج «كورونا»
طب وصحة
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»
دولى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاتف جديد قابل للطي من «سامسونغ»