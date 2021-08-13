الداخلية: ضبط 283 توصيلة مياه غير شرعية في بني وليد خلال أسبوع

جانب من الحملة الأمنية لضبط توصيلات المياه غير الشرعية في بني وليد، 12 أغسطس 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 283 توصيلة غير شرعية على مسار النهر الصناعي في بني وليد خلال أسبوع.

يأتي ذلك ضمن الحملة التي ينفذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة جهاز الشرطة الزراعية، وبالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي؛ لضبط ومنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الممتدة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، تنفيذاً لتعليمات النائب العام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى القبض على 18 شخصا متورطين في تركيب هذه التوصيلات، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وسبق أن نوهت الوزارة إلى استمرار الحملة، ومتابعتها كافة الإجراءات التي اتخذت في السابق لضمان عدم رجوع تلك التوصيلات من قبل بعض المخالفين.